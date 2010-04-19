17S1SB/97
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
TrueVision adalah teknologi algoritme dan pengujian terkemuka milik Philips untuk penyesuaian dan penyetelan monitor, suatu proses ekstensif yang memastikan performa layar terbaik dengan memenuhi suatu standar empat kali lebih ketat dibandingkan persyaratan Vista Microsoft dari masing-masing dan setiap monitor yang meninggalkan pabriknya - bukan hanya beberapa sampel pengujian. Hanya Philips yang bertindak sejauh ini untuk memberikan tingkat akurasi warna yang pas dan kualitas layar di setiap monitor barunya.
Manajemen kabel adalah sistem yang menjaga kerapian ruang kerja dengan menata kabel yang diperlukan untuk pengoperasian perangkat tampilan.
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.
Kemiringan yang dapat disesuaikan berarti layar dapat digerakkan layar maju dan mundur pada alasnya untuk mencapai posisi kustom guna memberikan sudut pandang yang ideal dan lebih nyaman bagi mereka yang menghabiskan waktu lama bekerja di depan komputer.
Monitor Philips yang bersertifikat EPEAT Silver memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu para pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan pada 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. EPEAT Silver hanya berlaku di area Philips mendaftarkan produknya. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk status registrasi di negara Anda.
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
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