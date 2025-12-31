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BrillianceMonitor LCD dengan Ergo Base, USB, Audio

190B1CB/00

Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

Dengan fitur seperti SmartImage, Audio Stereo Depan, port USB, dan Ergo base, layar bisnis 190B1 yang hemat energi ini akan meningkatkan produktivitas Anda

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Layar bisnis ergonomis yang meningkatkan produktivitas

  • B-line lebar 48 cm (19")

  • Format 16:10

Penyetelan ketinggian 70 mm untuk posisi duduk ideal

Compact Ergo Base merupakan monitor Philips 'ramah pengguna' yang dapat dimiringkan, berputar, dan dengan ketinggian yang dapat disesuaikan agar setiap pengguna bisa memosisikan monitor untuk kenyamanan menonton dan efisiensi maksimum.

SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Penyetelan performa layar tanpa repot dengan SmartControl II

SmartControl II adalah perangkat lunak berbasis monitor dengan antar muka grafis pada layar yang mudah digunakan, yang memandu Anda melalui resolusi penyetelan, kalibrasi warna, dan pengaturan layar lainnya termasuk kecerahan, kontras, jam & fase, posisi, RGB, titik putih, dan - pada model dengan speaker onboard - penyesuaian volume.

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