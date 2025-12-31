2 year warranty
Dihentikan
190E2FB/00
Layar HD elegan yang menawarkan nilai terbaik
Dengan desain yang elegan, SmartContrast dan SmartImage Lite, layar HD 190E2 adalah pilihan yang hebat untuk semua kebutuhan Anda
E Line lebar 19'' (48,3 cm)
HD
"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.
Monitor definisi tinggi adalah perangkat layar yang dirancang untuk menghadirkan kualitas gambar luar biasa dari gambar definisi tinggi, yang sepenuhnya disiapkan untuk sumber HD seperti HD set top box. Monitor HD menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif, sesuai dengan standar ketat untuk layar HD yang menampilkan resolusi tinggi, sinyal kualitas gambar terbaik melalui koneksi universal untuk VGA Analog atau koneksi digital DVI tanpa kompresi dan mendukung HDCP. Menampilkan sinyal 720p (1280x720p @ 50 dan 60 Hz progresif) dan 1080i (1920x1080i @ 50 dan 60 Hz selang-seling).
Tampilan desain ramping dan elegan yang melengkapi perabot rumah di setiap ruangan.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan