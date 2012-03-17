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  • Nikmati gambar hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar hebat dengan warna yang tajam Nikmati gambar hebat dengan warna yang tajam

    Monitor LCD

    190V3AB5/00

    Nikmati gambar hebat dengan warna yang tajam

    Nikmati gambar LCD yang tajam dengan layar berdesain mengilap dan menarik ini. Dilengkapi dengan speaker stereo. Ini adalah pilihan yang tepat!

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    Monitor LCD

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    Nikmati gambar hebat dengan warna yang tajam

    dengan audio stereo

    • V Line
    • 19" (48,3 cm)
    SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    SmartContrast 10000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

    Speaker bawaan untuk audio tanpa kerumitan desktop

    Sepasang speaker stereo tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

    Penyelarasan kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

    SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

    Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

    Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      19 inci / 48,3 cm
      Rasio Aspek
      16:10
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD
      Tipe lampu latar
      Sistem CCFL
      Pitch piksel
      0,2835 x 0,2835 mm
      Resolusi optimal
      1440 x 900 @ 60 Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5  md
      Sudut tampilan
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      Area tampilan yang efektif
      408,24 (H) x 255,15 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DVI-D (digital, HDCP)
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      Masukan audio PC

    • Nyaman

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Audio Bawaan
      1,5Wx2
      Kenyamanan pengguna
      • Volume/Naik
      • Kecerahan/Kembali
      • Menu/OK
      • Otomatis/Bawah
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Italia
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Portugis
      • Turki
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)

    • Dudukan

      Kemiringan
      -5/+20  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      Mode mati
      0,5 W
      Mode menyala
      18,18 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
      Mode siaga
      0,5 W
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      462 x 382 x 204  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      503 x 396 x 125  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      462 x 319 x 54  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      4,68  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      3,57  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,28  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 5.0
      • Perak EPEAT
      • RoHS
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Kabinet

      Warna
      Hitam
      Selesai
      Mengkilap (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)

    Badge-D2C

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