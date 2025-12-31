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Monitor LCD dengan lampu latar LED

196V3LAB5/00

Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Layar ramping yang menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast memastikan gambar cerah yang kaya, dan speaker stereo menyempurnakan pengalaman multimedia Anda, menjadikannya pilihan yang tepat!

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Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam

  • V Line

  • 18,5" / 47 cm

Jejak lingkungan yang kecil untuk berbaur dengan semua gaya hidup

Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Desain mengkilap, ramping, dan menarik

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