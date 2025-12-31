2 year warranty
Dihentikan
196V3LAB5/00
Nikmati gambar LED hebat dengan warna yang tajam
Layar ramping yang menarik ini nyaman digunakan. Fitur penting seperti SmartContrast memastikan gambar cerah yang kaya, dan speaker stereo menyempurnakan pengalaman multimedia Anda, menjadikannya pilihan yang tepat!
V Line
18,5" / 47 cm
Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.
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