2 year warranty
Dihentikan
234CL2SB/00
Ragam baru monitor Philips menggunakan Slim CCFL atau LED generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetis, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Mode Turbo menyala di atas sirkuit drive untuk waktu respons terbaik, mengurangi tepi yang tidak rata untuk objek yang bergerak cepat pada layar, meningkatkan rasio kontras untuk kecerahan dan skema gelap, profil ini menghadirkan pengalaman menonton film dan bermain game terbaik.
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