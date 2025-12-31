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Brilliance 234CL2SB LED Monitor

234CL2SB/00

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Ultra Tipis, ramping, dan modern

Ragam baru monitor Philips menggunakan Slim CCFL atau LED generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetis, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!

Teknologi LED untuk warna tajam yang natural

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Proses refresh SmartResponse 2 mdtk untuk bermain game dengan cepat

Proses refresh SmartResponse 2 mdtk untuk bermain game dengan cepat

Mode Turbo menyala di atas sirkuit drive untuk waktu respons terbaik, mengurangi tepi yang tidak rata untuk objek yang bergerak cepat pada layar, meningkatkan rasio kontras untuk kecerahan dan skema gelap, profil ini menghadirkan pengalaman menonton film dan bermain game terbaik.

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