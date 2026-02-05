Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Monitor
Semua seri
Brilliance Monitor LCD dengan PowerSensor
Dihentikan
Dukungan
235B2CB/00
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Perangkat lunak SmartControl
Brosur komersial yang diterjemahkan
Periksa ketentuan garansi Anda dan mulai perbaikan atau penukaran produk
Garansi
Kebijakan garansi produk kami
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda