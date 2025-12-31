2 year warranty
Dihentikan
236V6QHAB/00
Warna nyata. Gambar tajam. Tampilan lebar
Nikmati gambar tajam dan jelas dari layar Philips yang tipis. Dilengkapi SmartContrast yang memastikan gambar yang kaya dan terang, membuatnya jadi pilihan hebat!
V Line
23" (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.
Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.
Ulasan
Logo/merek dagang "AH-IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.
Kabel HDMI berbeda tergantung wilayah dan model.
Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse