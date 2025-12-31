ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan
  • Foto produk sisi depan

Dihentikan

Monitor LCD

236V6QHAB/00

Warna nyata. Gambar tajam. Tampilan lebar

Nikmati gambar tajam dan jelas dari layar Philips yang tipis. Dilengkapi SmartContrast yang memastikan gambar yang kaya dan terang, membuatnya jadi pilihan hebat!

Lihat semua manfaat

Warna nyata. Gambar tajam. Tampilan lebar

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

Layar AH-IPS memberikan gambar menakjubkan dengan sudut pandang lebar

Layar AH-IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, tampilan AH-IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

Mengurangi kelelahan mata dengan teknologi bebas kedipan

Sehubungan dengan cara pengendalian tingkat kecerahan pada layar lampu latar LED, beberapa pengguna mengalami kedipan pada layarnya yang mengakibatkan mata lelah. Teknologi Bebas Kedipan Philips menerapkan solusi baru untuk mengatur tingkat kecerahan dan mengurangi kedipan untuk melihat lebih nyaman.

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Layar Full HD 16:9 untuk detail gambar yang tajam

Kualitas gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Tampilan ini memiliki Full HD beresolusi 1920 x 1080 yang ditingkatkan. Dengan Full HD untuk detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis, saksikan gambar hidup yang nyata.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Logo/merek dagang "AH-IPS" dan paten terkait pada teknologi dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

  2. Kabel HDMI berbeda tergantung wilayah dan model.

  3. Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse