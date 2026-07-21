Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers
2 year warranty
Monitor
Semua seri
Brilliance Monitor LCD dengan Ergo Base, USB, Audio
Dihentikan
Dukungan
240B1CB/00
Pergi ke toko
Masuk atau buat akun
Anda langsung mendapatkan akses ke panduan, dukungan yang disesuaikan, dan banyak lagi. Selain itu, cepat dan mudah
Manual informasi penting
Brosur komersial yang diterjemahkan
Periksa ketentuan garansi Anda dan mulai perbaikan atau penukaran produk
Garansi
Kebijakan garansi produk kami
Hubungi Philips
Kami siap membantu Anda