2 year warranty
Dihentikan
240S1SB/00
Layar besar dengan fitur lengkap untuk produktivitas tinggi
Dengan fitur seperti SmartImage, SmartContrast, SmartControl, dan TrueVision, layar bisnis 240S1 ini akan meningkatkan produktivitas Anda
S-line lebar 61 cm (24")
Format 16:10
Input ganda menyediakan konektor untuk mengakomodasi input sinyal VGA analog dan DVI digital.
TrueVision adalah teknologi algoritme dan pengujian terkemuka milik Philips untuk penyesuaian dan penyetelan monitor, suatu proses ekstensif yang memastikan performa layar terbaik dengan memenuhi suatu standar empat kali lebih ketat dibandingkan persyaratan Vista Microsoft dari masing-masing dan setiap monitor yang meninggalkan pabriknya - bukan hanya beberapa sampel pengujian. Hanya Philips yang bertindak sejauh ini untuk memberikan tingkat akurasi warna yang pas dan kualitas layar di setiap monitor barunya.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
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