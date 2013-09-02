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  • Produktivitas yang berkelanjutan Produktivitas yang berkelanjutan Produktivitas yang berkelanjutan

    Brilliance Monitor LCD, lampu latar LED

    241S4LCS/00

    Produktivitas yang berkelanjutan

    Layar LED ergonomis Philips menggunakan 25% bahan daur ulang dan PVC, rangka bebas BFR ideal untuk produktivitas yang ramah lingkungan

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    Brilliance Monitor LCD, lampu latar LED

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    Produktivitas yang berkelanjutan

    berkat layar LED ergonomis yang hemat energi

    • S Line
    • 24" (61 cm)
    • Layar Full HD
    SmartErgoBase memungkinkan penyesuaian ergonomis ramah pengguna

    SmartErgoBase memungkinkan penyesuaian ergonomis ramah pengguna

    SmartErgoBase adalah alas monitor yang menghadirkan kenyamanan tampilan ergonomis dan menjaga kabel tetap rapi. Alas ini dapat dimiringkan dan berputar ke berbagai sudut untuk memastikan kenyamanan maksimal. Tinggi dudukan yang dapat disesuaikan menjamin tingkat tampilan yang optimal, mengurangi kelalahan fisik dari hari kerja yang panjang, sementara manajemen kabel mengurangi kekacauan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.

    Jarak bezel ke meja yang rendah untuk kenyamanan pembacaan maksimum

    Jarak bezel ke meja yang rendah untuk kenyamanan pembacaan maksimum

    Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision memastikan gambar kualitas lab

    TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

    Teknologi LED memastikan warna alami

    LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

    Tanpa kandungan merkuri

    Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

    Rangka bebas PVC-BFR

    Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)

    Kemasan 100% dapat didaur ulang

    Philips berkomitmen untuk menggunakan material yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk semua jenis monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, sasis logam, dan bahan kemasan menggunakan bahan-bahan yang 100% bisa didaur ulang. Untuk model-model tertentu, kami menggunakan >=65% Plastik Daur Ulang Pasca Konsumen untuk menjamin pengurangan limbah. Kami mematuhi standar-standar RoHS secara ketat untuk memastikan pengurangan atau penghilangan zat-zat beracun seperti Timbal dan Merkuri. Housing layar kami terbuat dari material yang bebas PVC/BFR. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/.

    SmartControl untuk penyetelan performa yang mudah

    Perangkat lunak PC untuk menyempurnakan setelan dan performa layar. Philips menawarkan dua pilihan penyesuaian setelan layar kepada pengguna. Menavigasi menu Tampilan Pada Layar multilevel melalui tombol di layar atau menggunakan perangkat lunak SmartControl Philips agar dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai setelan layar dengan cara yang biasa digunakan

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      24 inci/61 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      TFT-LCD
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,276 x 0,276 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5  md
      Sudut tampilan
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      531,4 (H) x 298,9 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • DVI-D (digital, HDCP)
      • VGA (Analog )
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8/7/Vista
      Kenyamanan pengguna
      • SmartImage
      • Kecerahan
      • SmartPower
      • Menu
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Spanyol
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)
      Perangkat lunak kontrol
      SmartControl Premium

    • Dudukan

      Pengaturan tinggi
      110  milimeter
      Putar
      90 derajat
      Putaran
      -65/65  derajat
      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Mode ECO
      9,5 W (khas)
      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0,1 W (khas)
      Mode menyala
      17,25 W (khas) (metode pengujian EnergyStar 7.0)
      Mode siaga
      0,1 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      624 x 405 x 168  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      565 x 353 x 61  milimeter
      Produk dengan dudukan (tinggi maks)
      565 x 514 x 227  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      7,03  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      5,30  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,45  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keberlanjutan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %
      Zat Tertentu
      • Rangka bebas PVC/BFR
      • Bebas merkuri
      Bahan daur ulang
      25%

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • Tanda CE
      • cETLus
      • FCC Kelas B
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE
      • CB
      • CU-EAC
      • ICES-003
      • UKRAINA

    • Kabinet

      Selesai
      Tekstur
      Kaki
      Hitam
      Bezel depan
      Perak
      Tutup belakang
      Hitam

    Badge-D2C

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