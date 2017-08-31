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2 year warranty
Monitor
Semua seri
Monitor LCD Full HD
Dihentikan
Dukungan
253V7LSB/01
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Driver Windows 7 - English (US)
Driver Windows 8 - English (US)
Brosur komersial yang diterjemahkan
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