271S4LPYSB/00
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
TrueVision merupakan teknologi yang dimiliki Philips yang menggunakan algoritma canggih untuk pengujian dan penyelarasan layar monitor yang memberikan performa layar terbaik. Philips memastikan monitor TrueVision sudah disetel sempurna dengan proses ini sebelum meninggalkan pabrik, agar menghadirkan warna konsisten dan gambar berkualitas bagi Anda.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Perangkat lunak PC untuk menyempurnakan setelan dan performa layar. Philips menawarkan dua pilihan penyesuaian setelan layar kepada pengguna. Menavigasi menu Tampilan Pada Layar multilevel melalui tombol di layar atau menggunakan perangkat lunak SmartControl Philips agar dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai setelan layar dengan cara yang biasa digunakan
Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)
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