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Dihentikan
273E3LSB/00
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
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