273E3QHSB/00
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Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat
Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.
Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.
SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.
Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.
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