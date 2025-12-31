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Dihentikan
273P3LPHES/00
PowerSensor adalah 'sensor pengguna' bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah tidak berbahaya untuk menentukan apakah pengguna berada di depan layar dan secara otomatis mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauh dari meja, memangkas biaya energi hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor.
LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.
Monitor Philips bersertifikat EPEAT GOLD memastikan perlindungan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan sangat hemat energi sehingga memastikan emisi rendah pada gas rumah kaca yang mengubah iklim. Program EPEAT membantu pembeli mengevaluasi, membandingkan, dan memilih Monitor berdasarkan 51 kriteria lingkungan yang didukung oleh US EPA. Sertifikasi GOLD memastikan bahwa sedikitnya 30% plastik yang digunakan adalah Post Consumer Resin, sehingga menjamin pengurangan penggunaan bahan beracun dan berbahaya. EPEAT Gold hanya berlaku di mana Philips mendaftarkan produk. Harap kunjungi www.epeat.net untuk status pendaftaran di negara Anda.
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