    Signage Solutions Layar D-Line

    32BDL4511D/00

    Sampaikan lebih banyak

    Layar Philips D-Line Professional FHD yang responsif ini tampak mengagumkan. Kualitas gambar Philips yang luar biasa menjamin warna cerah dan kontras yang intens. Tayangkan konten dari berbagai sumber di satu layar dengan mudah.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar D-Line

    Daftar

    Sampaikan lebih banyak

    Layar 24/7 pintar dan responsif.

    • 32"
    • Full HD (1920x1080p)
    • 400cd/m²
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    FailOver memastikan konten selalu diputar

    Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

    Layar panel tampilan lebar ADS

    Lihat konten dari segala sudut berkat teknologi tampilan lebar ADS. Dengan Advanced Super Dimension Switch, pemrosesan gambar di layar makin cepat sehingga transisi konten makin mulus. Gambar yang dihasilkan luar biasa akurat. Warna yang ditampilkan pun mengagumkan dengan sudut tampilan 180 derajat.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      81.28  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      32  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,36375 x 0,36375 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      400 cd/m² Typical, 500 cd/m² Maximum  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 juta
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Teknologi panel
      ADS
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2,0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Keluaran video
      • Port Layar 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Kontrol eksternal
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Konsumsi (Khas)
      36  W
      Konsumsi (Maks.)
      60 W
      Penggunaan daya siaga
      0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar Set
      726,5  milimeter
      Berat produk
      5,7  kg
      Tinggi Set
      425,4  milimeter
      Kedalaman Set
      65,1 (@Pemasangan di dinding)/69,1 (@AC)  milimeter
      Lebar Set (inci)
      28,60  inci
      Tinggi Set (inci)
      16.75  inci
      Pemasangan di dinding
      100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
      Kedalaman Set (inci)
      2.56 inch (@Wall mount) /2.72 (@AC))  inci
      Lebar bezel
      11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
      Berat produk (lb)
      12,57  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5–95 % RH (Tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Logo Philips (x1)
      • Kabel daya AC
      • Tutup Sakelar AC
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan mulai cepat (x1)
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232
      • kabel daisy-chain RS232
      • Tutup USB dan 1x sekrup
      • Penjepit Kawat (x3)
      Dudukan
      BM05911(Opsional)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Arab
      • Belanda
      • Denmark
      • Indonesia
      • Prancis
      • Finlandia
      • Jerman
      • Italia
      • Jepang
      • Norwegia
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Spanyol
      • Swedia
      • Mandarin Sederhana
      • Turki
      • Cina Tradisional
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • FCC, Kelas A
      • CCC
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • CECP
      • EAC

