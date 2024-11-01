41BDL7439L/00
Bebaskan imajinasi Anda
Tiada batasan. Philips L-Line seri 7000 adalah solusi papan tampilan grafis LED dengan fleksibilitas bentuk dan ukuran yang tak terbatas. Penautan yang mudah dan dukungan beberapa opsi ukuran memungkinkan tampilan segala dimensi yang benar-benar unik untuk hasil yang sempurna.
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Braket pemasangan yang praktis dan telah dipatenkan membuat proses pemasangan lebih cepat. Item opsional ini tersedia untuk pemasangan LED datar, lengkungan cembung (177,5/175/172,5 derajat), dan sudut L 90 derajat.
Lapisan konformal yang tahan debu, kotoran, jamur, dan kelembapan memberikan perlindungan pada produk serta memudahkan perawatan. Dengan rating IP30 dan sertifikasi perlindungan terhadap masuknya benda asing, risiko korsleting akibat debu dan korosi dapat diminimalkan.
Kombinasikan berbagai ukuran panel LED Philips L-Line 7000 untuk menciptakan layar dengan berbagai bentuk dan dimensi. Pin penyelaras yang fleksibel dan dinamis memastikan pemasangan yang tepat dalam berbagai kondisi, menghasilkan permukaan layar yang mulus dan sempurna. Untuk menambah kemudahan dan efisiensi, setiap panel LED memiliki celah di setiap sisi untuk sambungan kabel yang fleksibel antara panel LED dan sambungan input eksternal. Celah di bagian atas dan bawah panel LED dapat dibuka jika akses hanya tersedia dari bagian atas atau bawah panel.
Layar LED Profesional Philips menggunakan LED berkualitas tinggi yang telah diuji secara menyeluruh, hemat energi, dan ekonomis. Selain itu, teknologi canggih memungkinkan layar untuk menghemat konsumsi daya secara dinamis.
Setiap panel LED Philips L-Line dikalibrasi di pabrik kami dalam kondisi yang baik. Dengan begitu, tidak diperlukan kalibrasi tambahan di lokasi sehingga pemasangan menjadi lebih cepat. File kalibrasi dan konfigurasi tersedia untuk mempermudah perawatan.
Desain tahan api memperlambat penyebaran api dan mempertahankan keutuhan struktur panel LED saat terjadi kebakaran. Telah diuji dan disertifikasi dengan Sertifikasi Keselamatan Kebakaran.
Panel LED Philips L-Line seri 7000 hadir dengan tinggi 25 cm dan tersedia dalam lebar 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Layar ini dapat dipasang dalam berbagai format lanskap tanpa batasan ukuran. Tersedia juga dalam sudut lengkung untuk menciptakan desain lengkung dalam format cembung dan cekung.
Tampilkan berbagai jenis konten dalam segala situasi. Sampaikan pesan yang tajam dan jelas untuk menciptakan kesan kuat bahkan di area-area yang terang, seperti etalase toko atau area yang terkena sinar matahari langsung. Panel LED dengan tingkat kecerahan tinggi ini dirancang untuk menarik perhatian di area luas dan ramai dengan pencahayaan sekitar yang terang.
Buat layar tanpa bezel dalam berbagai bentuk, ukuran, atau resolusi. Desain modular panel LED Profesional Philips dapat disesuaikan di segala jenis ruang sehingga Anda dapat membangun instalasi besar atau menata letaknya sesuka hati. Ciptakan layar yang terintegrasi sempurna di sekitar pintu dan celah lainnya. Dengan Philips seri 7000 terbaru, tampilan sudut dan lengkungan dapat dibuat dengan lebih mudah.
Presisi untuk hasil yang sempurna. Pemantauan Kondisi Aktif membuat perawatan menjadi lebih cepat, sederhana, dan terencana dengan menampilkan item yang mengalami kerusakan serta lokasinya secara tepat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang bekerja secara real-time saat online dan offline, penggantian komponen menjadi lebih efisien, cocok untuk pemilik layar yang tersebar di berbagai wilayah.
Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan kabel bawaan untuk menjaga kabel daya dan data tetap rapi. Panel layar menggunakan metode daisy-chain untuk daya dan data sehingga lebih ringkas dan mempercepat pemasangan.
Gambar/Tampilan
Mudah
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
Aksesori
Lain-lain
Data Kemasan
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