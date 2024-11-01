43BDL2050A/00
Philips Signage 2000 Series
Philips Signage 2000 Series mengembalikan konsep papan informasi ke esensinya—layar yang siap beroperasi 16/7 dengan desain sederhana sekaligus bergaya, untuk integrasi yang mudah tanpa perlu fitur-fitur berlebihan. Didukung Android 14, resolusi UHD, dan kecerahan 400 nit.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan kecerahan 400 cd/m², Philips Signage 2000 Series UHD dirancang untuk digunakan 16 jam sehari, 7 hari seminggu—cocok untuk bisnis yang beroperasi dari pagi hingga petang dan ingin memberi kesan kuat kepada pelanggan.
Didukung Android 14, layar Philips Signage 2000 Series dirancang pada platform yang profesional dengan dukungan keamanan dan konektivitas tepercaya. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.
Perluas tampilan layar Anda dengan pendekatan modular kami yang canggih. Nikmati kemudahan untuk menambahkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth melalui modul CRD22 opsional, Philips ScreenShare, ditambah komitmen yang kuat terhadap penggunaan ulang dan daur ulang, serta keberlanjutan, dengan pengurangan limbah elektronik (WEEE).
Cara kerja dasar FailOver melalui deteksi hotplug 5V. Karena penting bagi aplikasi komersial yang memerlukan kinerja tinggi, fitur FailOver melalui hotplug 5V memungkinkan Anda menyiapkan sumber konten cadangan yang akan diputar secara otomatis jika terjadi kegagalan pada umpan media utama—meskipun kemungkinannya kecil.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 2000 Series Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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