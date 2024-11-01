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    Signage Solutions Layar LED

    44BDL8139L/00

    Tanpa batas

    Penuhi imajinasi. Buat layar tak terbatas. Dengan Layar Dinding LED Profesional L-Line, kemungkinannya tak terbatas. Desainnya yang bebas bezel, sudut tonton lebar, dan kecerahan memukau memastikan gambar selalu ditampilkan sempurna. Pada ukuran apapun.

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    Signage Solutions Layar LED

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    Tanpa batas

    Layar dinding LED tanpa bezel.

    • 44''
    • LED Direct View

    Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam

    Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.

    Buat dinding video tanpa bezel dengan bentuk atau ukuran apa pun

    Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.

    LED kabel emas performa tinggi

    Layar LED Profesional Philips Anda menggunakan LED kabel emas performa tinggi, yang hemat energi dan biaya. Lampunya lebih terang, dan LED bisa digunakan lebih lama.

    Modul LED akses depan. Pemeliharaan dan servis jadi mudah

    Elektronik internal mudah diakses untuk kebutuhan pemeliharaan atau servis. Masing-masing dari delapan modul LED dalam kabinet dapat dilepas menggunakan alat JIG magnetik khusus, yang mengeluarkan modul dari bagian depan.

    Penutup kabel bawaan. Pengelolaan kabel yang mudah

    Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan penutup kabel bawaan untuk memastikan kabel daya dan data selalu rapi. Kabinet layar juga bisa menggunakan koneksi daisy chain untuk daya dan data. Lebih sedikit kabel yang berantakan, mempercepat pemasangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      1:2
      Keseragaman Kecerahan
      >=97%
      Kecerahan setelah kalibrasi
      800 nit
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      1000 nit
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Didukung
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6500±500 K
      Rasio kontras (standar)
      >=3000:1
      Sudut pandang (horizontal)
      140  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      140  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Tampilan gamut warna luas
      Penempatan
      Potret
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate (Hz)
      1.200–1.920
      Penggunaan
      24 jam, Dalam ruangan

    • Mudah

      Mudah dipasang
      • Pin penyangga
      • Ringan
      • Mekanisme pengunci untuk kabinet
      Loop through daya
      Untuk lingkungan 230 V: 6 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 3 kabinet atau kurang
      Loop through kontrol sinyal
      RJ45

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      <=80  W
      Nilai BTU m2
      1,637 BTU/m2
      Konsumsi Daya Kabinet Maks.
      240  W
      Tegangan Input
      AC 200–240 V/AC 100–120 V (50–60 Hz)

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20~45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10~80%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10~85%

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,5
      Piksel kabinet (Dot)
      32.768
      Resolusi kabinet (L x T)
      128×256
      Ukuran kabinet (mm)
      500x100x86
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      In/Out (C14/C13)
      Kuantitas receiving card
      1 buah
      Spesifikasi receiving card
      A5S/A5S Plus
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      15,6 kg
      Diagonal kabinet (inci)
      44
      Konstruksi kabinet
      Aluminium + Baja

    • Modul

      Tipe LED
      Kabel emas SMD 2121
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Masa pakai LED (Jam)
      100,000
      Resolusi modul (piksel LxT)
      64x64
      Ukuran Modul (LxPxT dalam mm)
      250*250*19,1
      Pitch piksel (mm)
      3,91 mm

    • Aksesori

      Bagian sambungan umum
      3 buah
      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      1 buah (130 cm)
      QSG
      1 buah
      Sekrup
      4 buah (M10*70) (Sekrup Heksagonal Dalam)
      Kabel loop through daya
      1 buah

    • Lain-lain

      Garansi
      3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • FCC SDOC, Bagian 15
      • EMC Kelas A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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