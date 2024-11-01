Penuhi imajinasi. Buat layar tak terbatas. Dengan Layar Dinding LED Profesional L-Line, kemungkinannya tak terbatas. Desainnya yang bebas bezel, sudut tonton lebar, dan kecerahan memukau memastikan gambar selalu ditampilkan sempurna. Pada ukuran apapun.
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Layar LED. Kualitas gambar menakjubkan. Kesempurnaan yang seragam
Buat dinding video tanpa bezel dalam bentuk, ukuran, atau resolusi apa saja. Desain kabinet Philips Professional LED yang modular mampu beradaptasi dengan segala ruangan. Buat instalasi yang besar dan imersif, atau rakit pola menarik. Buat dinding video yang bergerak mengalir di sepanjang pintu dan area masuk lainnya.
Buat dinding video tanpa bezel dengan bentuk atau ukuran apa pun
Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.
LED kabel emas performa tinggi
Layar LED Profesional Philips Anda menggunakan LED kabel emas performa tinggi, yang hemat energi dan biaya. Lampunya lebih terang, dan LED bisa digunakan lebih lama.
Modul LED akses depan. Pemeliharaan dan servis jadi mudah
Elektronik internal mudah diakses untuk kebutuhan pemeliharaan atau servis. Masing-masing dari delapan modul LED dalam kabinet dapat dilepas menggunakan alat JIG magnetik khusus, yang mengeluarkan modul dari bagian depan.
Penutup kabel bawaan. Pengelolaan kabel yang mudah
Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan penutup kabel bawaan untuk memastikan kabel daya dan data selalu rapi. Kabinet layar juga bisa menggunakan koneksi daisy chain untuk daya dan data. Lebih sedikit kabel yang berantakan, mempercepat pemasangan.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Rasio Aspek
1:2
Keseragaman Kecerahan
>=97%
Kecerahan setelah kalibrasi
800 nit
Kecerahan sebelum kalibrasi
1000 nit
Kalibrasi (kecerahan/warna)
Didukung
Rentang penyesuaian suhu warna
4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
Suhu warna default
6500±500 K
Rasio kontras (standar)
>=3000:1
Sudut pandang (horizontal)
140
derajat
Sudut pandang (vertikal)
140
derajat
Penyempurnaan gambar
Penyempurnaan kontras dinamis
Tampilan gamut warna luas
Penempatan
Potret
Frekuensi Frame (Hz)
50 & 60
Refresh rate (Hz)
1.200–1.920
Penggunaan
24 jam, Dalam ruangan
Mudah
Mudah dipasang
Pin penyangga
Ringan
Mekanisme pengunci untuk kabinet
Loop through daya
Untuk lingkungan 230 V: 6 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 3 kabinet atau kurang