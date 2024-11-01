Cara kerja dasar FailOver. Jaminan lebih tinggi untuk konten yang selalu tersedia.

Cara kerja dasar FailOver melalui deteksi hotplug 5V. Karena penting bagi aplikasi komersial yang memerlukan kinerja tinggi, fitur FailOver melalui hotplug 5V memungkinkan Anda menyiapkan sumber konten cadangan yang akan diputar secara otomatis jika terjadi kegagalan pada umpan media utama—meskipun kemungkinannya kecil.