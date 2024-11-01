Cari istilah

  • Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    65BDL2050A/00

    Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series mengembalikan konsep papan informasi ke esensinya—layar yang siap beroperasi 16/7 dengan desain sederhana sekaligus bergaya, untuk integrasi yang mudah tanpa perlu fitur-fitur berlebihan. Didukung Android 14, resolusi UHD, dan kecerahan 400 nit.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Philips Signage 2000 Series

    Produk serupa

    See all Tidak terpetakan
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Philips Signage 2000 Series

    Desain sederhana – layar digital yang minimalis

    • 65"
    • Didukung Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – tayangkan konten kapan pun Anda membutuhkannya.

    Dengan kecerahan 400 cd/m², Philips Signage 2000 Series UHD dirancang untuk digunakan 16 jam sehari, 7 hari seminggu—cocok untuk bisnis yang beroperasi dari pagi hingga petang dan ingin memberi kesan kuat kepada pelanggan.

    System on Chip Android 14 yang profesional.

    Didukung Android 14, layar Philips Signage 2000 Series dirancang pada platform yang profesional dengan dukungan keamanan dan konektivitas tepercaya. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.

    Berbagi layar nirkabel opsional dengan Philips ScreenShare.

    Perluas tampilan layar Anda dengan pendekatan modular kami yang canggih. Nikmati kemudahan untuk menambahkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth melalui modul CRD22 opsional, Philips ScreenShare, ditambah komitmen yang kuat terhadap penggunaan ulang dan daur ulang, serta keberlanjutan, dengan pengurangan limbah elektronik (WEEE).

    Cara kerja dasar FailOver. Jaminan lebih tinggi untuk konten yang selalu tersedia.

    Cara kerja dasar FailOver melalui deteksi hotplug 5V. Karena penting bagi aplikasi komersial yang memerlukan kinerja tinggi, fitur FailOver melalui hotplug 5V memungkinkan Anda menyiapkan sumber konten cadangan yang akan diputar secara otomatis jika terjadi kegagalan pada umpan media utama—meskipun kemungkinannya kecil.

    Fitur Philips Wave untuk pengelolaan perangkat dari jarak jauh.

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 2000 Series Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      400  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Progressive scan
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • De-interlacing adaptif gerakan
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 14
      Kabut Embun
      1%

    • Konektivitas

      Input video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) dengan 4,5 W PD
      Koneksi lain
      USB 3.0 (x2)
      Keluaran video
      Tidak Ada
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      Line out
      Jack 3,5 mm (level audio tetap)

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (16/7)
      • Portret (16/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 3 x 3
      Kontrol keyboard
      • Dapat dikunci
      • Tersembunyi
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Mode ECO
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      RJ45

    • Daya

      Stopkontak
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      134  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1462,3  milimeter
      Berat produk
      28,5  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      837,3  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      68,9 mm (D@pemasangan di dinding)/89,9 mm (D@pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      57,57  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      32.96  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inci
      Lebar bezel
      14,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      62,83  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10 ~ 90% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • AVI
      • MP4
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memori
      RAM 3 GB
      Penyimpanan
      16GB

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya 1,8 m
      • Remote Control
      • Kabel IR eksternal
      • Tutup Sakelar AC
      • Lencana Logo
      • Tutup USB dan sekrup
      Aksesori opsional
      • Modul Wi-Fi & Bluetooth CRD22
      • Lisensi Philips ScreenShare CRD73

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Arab
      • Denmark
      • Swedia
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Belanda
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.