Tampilkan konten menarik dengan layar digital 4K Ultra HD yang ramah lingkungan ini. Menghadirkan kinerja 4K UHD terbaik sekaligus lebih hemat daya dibandingkan dengan model lain yang ada di pasaran, dengan EcoDesign PPDS terbaru.
Dengan proses manufaktur, fitur fisik, bahan, kemasan, dan perangkat lunak bawaan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi, layar Philips Signage 3650 EcoDesign dirancang untuk beroperasi dengan penggunaan daya hingga 50% lebih sedikit dibandingkan layar serupa tetapi tetap menghadirkan kinerja terbaik.
Didukung platform SoC Android 10 kami, layar yang dirancang untuk bekerja secara intensif ini dioptimalkan untuk aplikasi Android bawaan. Anda juga dapat menginstal aplikasi web secara langsung ke layar. Fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terintegrasi. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan sambungkan satu layar atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret dengan resolusi full HD. Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan modul Wi-Fi CRD22 atau melalui LAN, lalu nikmati daftar putar Anda.
Diakui oleh dan terdaftar di EPEAT dengan Ekolabel Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign memenuhi serangkaian kriteria ketat yang ditetapkan oleh ekolabel utama dunia untuk produk elektronik.
Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan sumber input atau aplikasi. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.
Berbagi layar secara nirkabel menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 3650 EcoDesign Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Penjadwalan dan pemutaran konten dari USB atau memori internal jadi makin mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari mode siaga untuk memutar konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga setelah konten selesai diputar.
