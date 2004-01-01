Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.