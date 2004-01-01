65BDL3650Q/02
Tampil unik dari yang lain
Tampilkan informasi secara memukau dengan layar digital Philips Q-Line 4K Ultra HD. Solusi terdepan, andal, dan mudah dipasang yang didukung Android ini mampu memenuhi kebutuhan manajemen jarak jauh sehingga memberi Anda kendali penuh kapan saja dan di mana saja.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.
Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan sumber input atau aplikasi. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.
Penjadwalan dan pemutaran konten dari USB atau memori internal jadi makin mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari mode siaga untuk memutar konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga setelah konten selesai diputar.
Berbagi layar secara nirkabel menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman.
Didukung platform SoC Android 10 kami, layar profesional Philips yang dirancang untuk bekerja secara intensif ini dioptimalkan untuk aplikasi Android bawaan. Anda juga dapat menginstal aplikasi web secara langsung ke layar. Fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Q-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
