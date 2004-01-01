Cari istilah

    Tampilkan informasi secara memukau dengan layar digital Philips Q-Line 4K Ultra HD. Solusi terdepan, andal, dan mudah dipasang yang didukung Android ini mampu memenuhi kebutuhan manajemen jarak jauh sehingga memberi Anda kendali penuh kapan saja dan di mana saja.

    Layar 18/7 serbaguna dan mudah dipasang

    • 65"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Ultra HD

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret, dengan resolusi Full HD. Konten streaming juga bisa ditampilkan dalam jendela PIP (gambar dalam gambar). Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan WiFi atau dengan kabel RJ45, dan nikmati daftar putar yang Anda buat sendiri.

    FailOver. Agar layar Anda tidak pernah kosong

    Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan sumber input atau aplikasi. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.

    Jadwalkan konten dengan mudah dari USB atau memori internal

    Penjadwalan dan pemutaran konten dari USB atau memori internal jadi makin mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari mode siaga untuk memutar konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga setelah konten selesai diputar.

    Interact opsional untuk berbagi layar secara nirkabel

    Berbagi layar secara nirkabel menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Didukung platform SoC Android 10 kami, layar profesional Philips yang dirancang untuk bekerja secara intensif ini dioptimalkan untuk aplikasi Android bawaan. Anda juga dapat menginstal aplikasi web secara langsung ke layar. Fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.

    Kontrol revolusioner dengan platform Wave

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Q-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      400  cd/m²
      Warna tampilan
      1,07 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Progressive scan
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 10
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • USB 2,0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      • micro SD
      • OPS
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (18/7)
      • Portret (18/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 3 x 3
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      134  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      G

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56,60,72 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 2160p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensi

      Lebar Set
      1462,3  milimeter
      Berat produk
      28,5  kg
      Tinggi Set
      837,3  milimeter
      Kedalaman Set
      68,9 mm (D@pemasangan di dinding)/89,9 mm (D@pegangan)  milimeter
      Lebar Set (inci)
      57,57  inci
      Tinggi Set (inci)
      32.96  inci
      Pemasangan di dinding
      400 mm x 400 mm, M8
      Kedalaman Set (inci)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inci
      Lebar bezel
      14,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      62,83  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memori
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Kabel daya AC
      • Tutup Sakelar AC
      • Klip kabel (x2)
      • Kabel HDMI (1,8 m) (x1)
      • Panduan cepat
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232
      • Tutup USB (x1)

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Arab
      Jaminan
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • FCC, Kelas A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

