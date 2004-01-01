Slot OPS Opsional

Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang memungkinkan Anda menambahkan pemutar media yang kompatibel dengan OPS. Dengan ini, Anda dapat meningkatkan atau mengganti perangkat keras kapan pun diperlukan. Mengubah layar Anda menjadi solusi tampilan grafis digital serbaguna kini menjadi sangat mudah.