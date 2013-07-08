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Dihentikan

Radio jam cuaca

AJ260/12

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

08/07/2013

Australia

Australia

Very accurate instruments

the hygrometer function is very useful full the hydro grow room

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ260 Weather Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ260 Weather Clock Radio

09/11/2014

New Zealand

New Zealand

Great alarm clock works really well - couple of design faults

Works really well. Great display, very visible. The light at the top corner is FAR TOO BRIGHT. Kept us awake. I painted over it with a dab of black paint which completely concealed it - great from then on. Shame that outside temp and inside temp can't be displayed together - silly design omission. Setting alarm quite difficult as one can't easily discern which buttons are for setting the time up or down. I glued a tiny knob on each and can now set the alarm in the dark. This is a design fault with pretty much all digital alarm clocks. Obviously the designers never use them.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ260 Weather Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ260 Weather Clock Radio

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