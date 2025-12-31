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sistem hiburan docking

AZ1330D/12

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Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah

Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

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