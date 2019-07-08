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Dihentikan

DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

DC390/98

1

| (1) Ulasan

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Sistem DualDock untuk mengisi daya dan memutar iPod/iPhone/iPad Anda

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

08/07/2019

Singapore

Singapore

Good performance! Bad Quality

Bought this radio purely because it has the Weekday/Weekend alarm feature. However, within 18mths of use, the LCD screen went blank. And it cost a bomb to repair. Without the screen, this radio clock is totally useless to me. This is the second bad encounter I had with Philips radio clock. Bought a AJ4300B/12 radio clock, and shortly after 12months of use, the volume dial failed. And I cannot tune my volume anymore. And it cost more than the unit itself for Philips to repair for me. Won't be using Philips product anymore. And will not recommend to any of my friend anymore.

Ulasan ini dibuat untuk DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ulasan ini dibuat untuk DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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