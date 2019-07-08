2 year warranty
Dihentikan
DC390/98
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
1.0
dari 5
1
Ulasan
Sporky
08/07/2019
Singapore
Good performance! Bad Quality
Bought this radio purely because it has the Weekday/Weekend alarm feature. However, within 18mths of use, the LCD screen went blank. And it cost a bomb to repair. Without the screen, this radio clock is totally useless to me. This is the second bad encounter I had with Philips radio clock. Bought a AJ4300B/12 radio clock, and shortly after 12months of use, the volume dial failed. And I cannot tune my volume anymore. And it cost more than the unit itself for Philips to repair for me. Won't be using Philips product anymore. And will not recommend to any of my friend anymore.
Ulasan ini dibuat untuk DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ulasan ini dibuat untuk DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad