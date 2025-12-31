2 year warranty
Dihentikan
DLP1710QB/97
Power bank. Kapasitas 10000mAh
Kapasitas 10000mAh dengan baterai litium polimer yang aman. Tidak perlu panik saat baterai ponsel Anda habis. Inilah pasangan perjalanan ideal yang menyediakan daya untuk semua perangkat seluler Anda.
10.000 mAh
2 port pengisi daya USB
Baterai litium polimer
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.
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