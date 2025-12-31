ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Gambar utama
  • Gambar utama

Dihentikan

Power bank USB

DLP1710QB/97

Power bank. Kapasitas 10000mAh

Kapasitas 10000mAh dengan baterai litium polimer yang aman. Tidak perlu panik saat baterai ponsel Anda habis. Inilah pasangan perjalanan ideal yang menyediakan daya untuk semua perangkat seluler Anda.

Lihat semua manfaat

2 Output USB: 1A / 2,1A

Power bank. Kapasitas 10000mAh

  • 10.000 mAh

  • 2 port pengisi daya USB

  • Baterai litium polimer

Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

2 USB untuk mengisi daya 2 perangkat secara bersamaan

Berfungsi dengan perangkat berbasis USB

Unit universal ini memiliki koneksi USB untuk digunakan dengan perangkat berbasis USB melalui kabel USB perangkat yang sudah dimiliki atau dapat dibeli terpisah.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.