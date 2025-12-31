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Power bank USB

DLP1720QV/97

Power bank. Kapasitas 20000mAh Biru

Input Micro USB, Input / Output USB Tipe C. Output USB Tipe A.

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Baterai litium polimer yang aman

Power bank. Kapasitas 20000mAh Biru

  • 20.000 mAh

  • Pengisian cepat

  • Baterai litium polimer

  • USB Tipe C PD

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

2 port USB mengisi daya dua perangkat secara bersamaan

Pengisian daya cepat 5V/2,4A

Port USB-C dengan dukungan Power Delivery

USB-C adalah konektor pengisian daya terbaru yang digunakan oleh perangkat seluler seperti ponsel, kamera outdoor, dan tablet. PD (Power delivery) adalah standar USB bagi power delivery yang menetapkan standar power delivery sebesar 15W, 27W, 45W, hingga 100W.

Spesifikasi Teknis

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