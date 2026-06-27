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Azur Ionic Setrika uap
Dihentikan
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GC4630/02
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Menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun, berkat Ionic DeepSteam. Setrika uap yang kuat ini menghasilkan partikel uap 50% lebih kecil yang menembus kain kuat seperti katun dan linen, sehingga Anda mendapatkan hasil yang hebat dengan mudah!
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Apa jenis air yang dapat saya gunakan untuk Setrika Uap atau Steamer Philips saya?
Bagaimana cara membersihkan kerak pada Setrika Uap Philips saya?
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