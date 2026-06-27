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Azur Ionic Setrika uap

Dihentikan

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Azur IonicSetrika uap

GC4630/02

Azur Ionic Setrika uap

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Menghilangkan kusut yang paling membandel sekalipun, berkat Ionic DeepSteam. Setrika uap yang kuat ini menghasilkan partikel uap 50% lebih kecil yang menembus kain kuat seperti katun dan linen, sehingga Anda mendapatkan hasil yang hebat dengan mudah!

  • PDF berkas
  • 27 June 2026

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