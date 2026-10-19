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Blender

Dihentikan

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Blender

HR2116/30

Blender

Dihentikan

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Manual &amp; Dokumentasi

Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas

  • PDF berkas
  • 19 October 2026

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