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Persiapan Makanan
Semua seri
Blender
Dihentikan
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HR2116/40
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Blender Philips ini akan mengenalkan Anda pada beragam sajian setiap hari. Buat sendiri jus segar Anda. Blender sup ala rumahan atau buat smoothie bergizi. Dengan daya 400W, aneka setelan kecepatan dan saringan buah, sajian yang dapat dibuat tak terbatas
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Apa fungsi tutup kecil yang ada di wadah blender Philips saya?
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