2 year warranty
Dihentikan
HTS3560/98
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
3.5
dari 5
2
Ulasan
jedy777
20/08/2013
Malaysia
good product, good performance and user frienly
very good product but still have something to improve. like it take time to start, sometime can't support movies extension like.mkv, .mp4 etc..the sound was excellent but the bass need improvement also. thanks
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater
BobBobs
21/01/2016
Malaysia
DVD Drawer does not open when not used for a long time and needs to be taken to a service centre to be repaired
When I am away for a month or so at a time on my return the DVD drawer will not open manually or with the remote control. I have taken the DVD player to service agent in KL and have been told this is a common problem with the drive belt coming adrift. Don't want to keep going to service centre everytime I come back and try to use the DVD player.
Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater
Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater