ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

HTS3560 5.1 Home theater

HTS3560/98

3.5

| (2) Ulasan

Lihat semua manfaat
Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Ulasan ini dikelola oleh Bazaarvoice dan mematuhi Kebijakan Keaslian Bazaarvoice, yang didukung oleh teknologi anti-penipuan dan analisis manusia. Detail selengkapnya dapat ditemukan di
Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

3.5

dari 5

2

Ulasan

5
2
1

20/08/2013

Malaysia

Malaysia

good product, good performance and user frienly

very good product but still have something to improve. like it take time to start, sometime can't support movies extension like.mkv, .mp4 etc..the sound was excellent but the bass need improvement also. thanks

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater

21/01/2016

Malaysia

Malaysia

DVD Drawer does not open when not used for a long time and needs to be taken to a service centre to be repaired

When I am away for a month or so at a time on my return the DVD drawer will not open manually or with the remote control. I have taken the DVD player to service agent in KL and have been told this is a common problem with the drive belt coming adrift. Don't want to keep going to service centre everytime I come back and try to use the DVD player.

Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater

Ulasan ini dibuat untuk HTS3560 5.1 Home theater

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.