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HTS5560 5.1 Home theater

HTS5560/98

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Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

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Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi

Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

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