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Dihentikan

HTS6520 2.1 Home theater

HTS6520/98

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EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

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