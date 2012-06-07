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Dihentikan

HTS7200 2.1 Home theater

HTS7200/98

4.2

| (13) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

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4.2

dari 5

13

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

07/06/2012

Singapore

Singapore

This is what I really need for my living room. With only 2 small speakers and 1 sub-woofer on TV console, I no more bother with the hassel of placing 5 speakers at the different corners to enjoy surround sound!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

26/04/2012

Singapore

Singapore

Love the design of the speakers and its sound to match! Love the touch controls!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

17/01/2012

Singapore

Singapore

The set-up is very easy and the sound is surprisingly clear with more power than a regular HDB apartment can handle.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater

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