2 year warranty
Dihentikan
EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.
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4.2
dari 5
13
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Nyaim_ThuAung
07/06/2012
Singapore
This is what I really need for my living room. With only 2 small speakers and 1 sub-woofer on TV console, I no more bother with the hassel of placing 5 speakers at the different corners to enjoy surround sound!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater
Aaron_Chow
26/04/2012
Singapore
Love the design of the speakers and its sound to match! Love the touch controls!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater
JoelTan
17/01/2012
Singapore
The set-up is very easy and the sound is surprisingly clear with more power than a regular HDB apartment can handle.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS7200 2.1 Home theater