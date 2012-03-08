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Dihentikan

Philips FidelioSoundHub HTS9221 2.1 Home theater

HTS9221/98

4.3

| (4) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya

Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

WiFi terpasang untuk menikmati media yang tersambung secara nirkabel

WiFi terpasang untuk menikmati media yang tersambung secara nirkabel

Dengan WiFi terpasang, Anda dapat dengan mudah menyambungkan home theater secara langsung ke jaringan rumah, Anda dapat menikmati banyak pilihan dari layanan online populer. Anda dapat menikmati situs Web terbaik yang menawarkan film, gambar, hiburan, dan konten online lain yang cocok untuk layar TV Anda.

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4.3

dari 5

4

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

08/03/2012

Singapore

Singapore

Awesome audio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

21/09/2013

Singapore

Singapore

Nice sound

It doesn't take much place, and it looks nice in the living-room.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

16/05/2012

Singapore

Singapore

GREAT N CLEAR SOUNDS SYSTEM!!! THUMBS UP PHILIPS!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater

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