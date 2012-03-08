2 year warranty
Dihentikan
Anda akan terpukau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.
Dengan WiFi terpasang, Anda dapat dengan mudah menyambungkan home theater secara langsung ke jaringan rumah, Anda dapat menikmati banyak pilihan dari layanan online populer. Anda dapat menikmati situs Web terbaik yang menawarkan film, gambar, hiburan, dan konten online lain yang cocok untuk layar TV Anda.
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4.3
dari 5
4
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Sin_AngNg
08/03/2012
Singapore
Awesome audio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
Dana20
21/09/2013
Singapore
Nice sound
It doesn't take much place, and it looks nice in the living-room.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
WING_MENGYONG
16/05/2012
Singapore
GREAT N CLEAR SOUNDS SYSTEM!!! THUMBS UP PHILIPS!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SoundHub HTS9221 2.1 Home theater