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Power AlkalineBaterai

LR03P2B/40

Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.

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Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi

  • AAA

  • Alkalin

Baterai Alkalin Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Daya 118% lebih besar dibandingkan standar industri

Baterai AAA Power Alkaline Philips memiliki daya 118% lebih besar dibandingkan standar industri

Produk lengkap yang berarti tersedia baterai untuk setiap kebutuhan

Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 319.3 kB
  • 21 July 2026

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