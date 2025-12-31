2 year warranty
Dihentikan
LR03P2B/40
Memberi daya pada semua perangkat yang sangat mengonsumsi energi
Produk-produk elektronik saat ini, seperti mainan elektronik dan audio portabel, menggunakan lebih banyak daya lebih dari sebelumnya. Gunakan perangkat lebih lama berkat baterai Power Alkalin Philips.
AAA
Alkalin
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Baterai AAA Power Alkaline Philips memiliki daya 118% lebih besar dibandingkan standar industri
Philips menawarkan produk lengkap yang terdiri dari beberapa baterai yang paling sering digunakan (AA, AAA, C, D, 9V) dalam berbagai variasi kemasan untuk memenuhi kebutuhan Anda.