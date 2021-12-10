2 year warranty
Dihentikan
Panjang kabel yang praktis untuk memudahkan Anda untuk bergerak bebas saat menggunakan headphone.
Driver speaker 40 mm terbuat dari bahan mylar komposit untuk elemen yang sangat sensitif sekaligus kuat, yang menghasilkan suara tanpa distorsi.
Kabel hanya terhubung pada satu sisi, sehingga mengurangi risiko kusut dan mempermudah menggulung kabel untuk disimpan.
5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Bpk adi
10/12/2021
Indonesia
Produk awet dan tahan lama
Saya beli ini sewaktu bujang,dan skrg mempunyai dua anak dan alat ini msh berfungsi dengan jernih suaranya,hanya saja kabel luarnya sudah mengelupas
Keunggulan
Suara jernih
Kekurangan
Kabel luar mengelupas
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones
Tanggal Penggunaan 2019-12-10
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones
Tanggal Penggunaan 2019-12-10
x3ti
04/08/2014
Singapore
Great Sound + value for money!
Great headphones. Definitely worth buying. Great overall sound quality specially in the low range. I would have given the Design 4 stars, except for the 2 points mentioned under cons* . *1. Although this could be due to changes in weather from hot to humid, I can't be certain though. I moved from a place with extreme climate to a more tropical one. :( *2. You're definitely going to be stared at by on-lookers, if you decide to crank up the volume on these babies. Prolly think you're trying to intentionally go deaf. That's not always a bad thing for some :)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones