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Dihentikan

SHP8500 Hi-fi headphones

SHP8500/97

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Kabel 3m ideal untuk penggunaan dengan headset

Panjang kabel yang praktis untuk memudahkan Anda untuk bergerak bebas saat menggunakan headphone.

Driver speaker 40mm menghasilkan suara tanpa distorsi

Driver speaker 40mm menghasilkan suara tanpa distorsi

Driver speaker 40 mm terbuat dari bahan mylar komposit untuk elemen yang sangat sensitif sekaligus kuat, yang menghasilkan suara tanpa distorsi.

Kabel satu sisi mengurangi kekusutan dan menambah kenyamanan

Kabel hanya terhubung pada satu sisi, sehingga mengurangi risiko kusut dan mempermudah menggulung kabel untuk disimpan.

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

10/12/2021

Indonesia

Indonesia

Produk awet dan tahan lama

Saya beli ini sewaktu bujang,dan skrg mempunyai dua anak dan alat ini msh berfungsi dengan jernih suaranya,hanya saja kabel luarnya sudah mengelupas

Keunggulan

Suara jernih

Kekurangan

Kabel luar mengelupas

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones

Tanggal Penggunaan 2019-12-10

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones

Tanggal Penggunaan 2019-12-10

04/08/2014

Singapore

Singapore

Great Sound + value for money!

Great headphones. Definitely worth buying. Great overall sound quality specially in the low range. I would have given the Design 4 stars, except for the 2 points mentioned under cons* . *1. Although this could be due to changes in weather from hot to humid, I can't be certain though. I moved from a place with extreme climate to a more tropical one. :( *2. You're definitely going to be stared at by on-lookers, if you decide to crank up the volume on these babies. Prolly think you're trying to intentionally go deaf. That's not always a bad thing for some :)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP8500 Hi-fi headphones

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