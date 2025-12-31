2 year warranty
Baru
TAH2000TT/97
The Ringo
Semua orang terburu-buru, kecuali Anda! Kenakan headphone on-ear nirkabel bergaya retro ini dan tampil santai sembari berjalan mengikuti irama musik favorit Anda. Nikmati suara luar biasa, waktu pemutaran 26 jam, dan desain yang begitu ringan hingga nyaris tak terasa.
Desain retro, suara luar biasa
Gaya praktis untuk dibawa bepergian
Waktu pemutaran hingga 26 jam
Bluetooth multipoint
Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—serta menambahkan suara modern yang hangat dan bertenaga dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan tampil seolah sedang menikmati pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna yang menarik.
Anda mendapatkan waktu putar hingga 26 jam dari pengisian penuh, yang memerlukan waktu 2 jam melalui USB-C. Jika memerlukan tambahan daya dengan cepat, cukup isi daya headphone on-ear ini selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu putar 6 jam.
Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan dan tanpa gangguan suara yang menjengkelkan. Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.
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