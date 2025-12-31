ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo
  • The Ringo

Baru

2000 seriesHeadphone on-ear nirkabel

TAH2000TT/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih
Toska
Toska

The Ringo

Semua orang terburu-buru, kecuali Anda! Kenakan headphone on-ear nirkabel bergaya retro ini dan tampil santai sembari berjalan mengikuti irama musik favorit Anda. Nikmati suara luar biasa, waktu pemutaran 26 jam, dan desain yang begitu ringan hingga nyaris tak terasa.

Lihat semua manfaat

The Ringo

  • Desain retro, suara luar biasa

  • Gaya praktis untuk dibawa bepergian

  • Waktu pemutaran hingga 26 jam

  • Bluetooth multipoint

Tampilan klasik, suara masa kini

Tampilan klasik, suara masa kini

Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—serta menambahkan suara modern yang hangat dan bertenaga dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan tampil seolah sedang menikmati pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna yang menarik.

Daya tahan baterai lama dan pengisian cepat

Daya tahan baterai lama dan pengisian cepat

Anda mendapatkan waktu putar hingga 26 jam dari pengisian penuh, yang memerlukan waktu 2 jam melalui USB-C. Jika memerlukan tambahan daya dengan cepat, cukup isi daya headphone on-ear ini selama 15 menit untuk mendapatkan tambahan waktu putar 6 jam.

Koneksi Bluetooth multipoint yang stabil dan pemasangan yang mudah

Koneksi Bluetooth multipoint yang stabil dan pemasangan yang mudah

Bluetooth 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming tanpa hambatan dan tanpa gangguan suara yang menjengkelkan. Anda dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan dan menggunakan aplikasi Philips Headphones untuk mengelola perangkat yang terhubung.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Daftar sekarang & dapatkan Welcome Voucher DISKON 20%

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima komunikasi promosi tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips berdasarkan preferensi dan perilaku saya. Saya dapat berhenti berlangganan kapan saja.

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.