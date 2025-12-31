Tampilan klasik, suara masa kini

Headphone on-ear ini menghadirkan kembali gaya yang Anda sukai—serta menambahkan suara modern yang hangat dan bertenaga dari driver 40 mm! Dengan ear cup bundar yang menarik perhatian, Anda akan tampil seolah sedang menikmati pemutar kaset pribadi dari masa lalu. Tersedia juga beragam pilihan warna yang menarik.