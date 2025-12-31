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  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga
  • Suara sempurna, pas di telinga

Headphone nirkabel sepenuhnya

TAT1000BK/97

Tersedia dalam

Hitam
Hitam
Putih
Putih

Suara sempurna, pas di telinga

Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang membahana, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan air IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 18 jam.

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Suara sempurna, pas di telinga

  • Earbud kecil. Harga terjangkau

  • Suara natural. Bass dinamis

  • Casing pengisi daya kecil

  • Tahan cipratan air IPX4

Suara merdu dengan driver besar 13 mm

Dengarkan suara yang sempurna. Headphone True Wireless ini menggunakan driver 13 mm untuk suara yang kaya dan bass yang membahana, serta mikrofon AI untuk panggilan yang jernih. Headphone ini memiliki rating tahan cipratan air IPX4, dan dilengkapi wadah pengisi daya kecil untuk waktu putar 18 jam.

Kompatibel dengan Bluetooth® 6.0 dan Microsoft Swift Pair

Kompatibilitas dengan perangkat Bluetooth® 6.0 terbaru membuat Anda bisa streaming tanpa penururan suara tiba-tiba. Microsoft Swift Pair juga didukung.

Casing pengisi daya kecil

Casing pengisi daya kecil sangat ringkas. Dengan mode Mono, Anda bisa menggunakan satu sisi earbud sementara yang satunya diisi dayanya.

Spesifikasi Teknis

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