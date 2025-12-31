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1000 seriesHeadphone nirkabel sejati

TAT1140BK/70

Hanyutkan diri saat bepergian

Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earphone nirkabel sejati berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.

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Hanyutkan diri saat bepergian

  • Earbud kecil dengan eartip

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Panggilan jernih

  • Desain ergonomis untuk kenyamanan

Driver khusus 6 mm untuk suara yang luar biasa dan bass bertenaga

Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 6 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang nyata. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass agar Anda tidak pernah melewatkan satu ketukan pun.

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Spesifikasi Teknis

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