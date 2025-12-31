2 year warranty
TAT1140BK/70
Hanyutkan diri saat bepergian
Selalu berada di tempat yang sempurna untuk mendengarkan dengan earphone nirkabel sejati berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real time.
Earbud kecil dengan eartip
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 6 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang nyata. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass agar Anda tidak pernah melewatkan satu ketukan pun.
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Ulasan