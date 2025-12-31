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Semua seri

  • Earbud ringkas, suara berkelas
  • Earbud ringkas, suara berkelas

1000 seriesHeadphone True Wireless

TAT1420WT/70

Earbud ringkas, suara berkelas

Tanpa eartip dan dengan casing pengisi daya supermungil, earbud ringan ini siap menemani Anda menikmati musik dengan nyaman di mana saja.

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Earbud ringkas, suara berkelas

  • Earbud tanpa eartip

  • Casing pengisi daya kecil

  • Suara panggilan jernih

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Driver 13 mm untuk suara yang luar biasa dan bass bertenaga

Dengarkan suara sebagaimana mestinya. Headphone ini menggunakan driver dinamis 13 mm dengan desain khusus untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang luar biasa. Kapasitas daya driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga Anda tidak akan melewatkan satu ketukan pun.

Spesifikasi Teknis

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