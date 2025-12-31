2 year warranty
TAT2169BK/70
Hanyut dalam suara saat bepergian
Selalu nikmati pengalaman mendengarkan terbaik dengan earbud nirkabel sejati berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.
Earbud tanpa eartip
Casing pengisi daya berukuran saku
Panggilan jernih
Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritma pengurangan kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
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