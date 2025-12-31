2 year warranty
TAT2320WT/70
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.
Earbud kecil dengan eartip
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih
Desain ergonomis untuk kenyamanan
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Dengarkan suara sebagaimana seharusnya. Headphone ini menggunakan desain khusus dan driver 6 mm dinamis untuk menghadirkan pengalaman mendengarkan yang sesungguhnya. Kapasitas tenaga driver yang besar meningkatkan dinamika dan bass sehingga tidak ada irama yang terlewat.
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