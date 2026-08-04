2 year warranty
TAT3020BK/70
Audio optimal, kapan pun, di mana pun
Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.
Peredam Bising
Casing pengisi daya kecil
Suara panggilan jernih
Casing pengisi daya pintar
Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.
Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.
Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
hen07
04/08/2026
Indonesia
fitur lengkap
engga diragukan suara super enak mau denger musik ataupun buat telfon dan streaming
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Date of Use 2026-08-04
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Date of Use 2026-08-04