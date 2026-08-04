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  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun
  • Audio optimal, kapan pun, di mana pun

3000 seriesHeadphone nirkabel sepenuhnya

TAT3020BK/70

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Audio optimal, kapan pun, di mana pun

Dengarkan audio secara optimal kapan saja, di mana saja, dengan earbud nirkabel berfitur peredam bising yang menyesuaikan suara dengan kondisi sekitar secara real-time.

Lihat semua manfaat

Audio optimal, kapan pun, di mana pun

  • Peredam Bising

  • Casing pengisi daya kecil

  • Suara panggilan jernih

  • Casing pengisi daya pintar

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm

Suara hebat dan bass dahsyat berkat driver 10 mm

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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Ulasan pelanggan dalam bentuk penilaian produk dan bintang bermanfaat bagi semua pelanggan. Ulasan ini membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang produk dan membuat keputusan pembelian. Setiap pelanggan yang telah membeli produk secara online atau di toko dapat mengirimkan ulasan

5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

04/08/2026

Indonesia

Indonesia

fitur lengkap

engga diragukan suara super enak mau denger musik ataupun buat telfon dan streaming

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Date of Use 2026-08-04

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Date of Use 2026-08-04

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