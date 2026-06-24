Philips Support
Cara membersihkan tangki Penyedot Debu Basah Philips
Diterbitkan di 24 June 2026
Kami sarankan Anda membersihkan dan mengeringkan Penyedot Debu Basah Philips setiap kali selesai digunakan. Temukan cara melakukannya dengan mudah.
-
- Lepaskan lapisan microfiber dari tangki air.
- Kosongkan tangki air.
- Isi tangki air dengan air dan tutuplah.
- Goyangkan tangki air agar tangki bersih menyeluruh lalu kosongkan tangki air.
- Simpan tangki air pada posisi tidur (lihat ilustrasi) dan dengan tutup terbuka. Hal ini memastikan tangki air bisa kering dengan benar.
Looking for something else?
Discover all Philips Support options
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.