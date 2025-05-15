Cari istilah

ID
EN
Philips Support

Cara membersihkan Airfryer Philips saya

Diterbitkan di 15 Mei 2025

Cari tahu informasi cara membersihkan Airfryer Philips Anda dalam artikel dan video di bawah.

Anda dapat membersihkan pan, keranjang, atau tatakan penggorengan Airfryer Philips dengan air panas, cairan pembersih, dan spons lembut. Harap perhatikan hal-hal berikut:

  • Biarkan airfryer Anda hingga benar-benar dingin selama kurang lebih 30 menit sebelum Anda membersihkannya.
  • Pan, keranjang, atau tatakan penggorengan di airfryer Anda memiliki lapisan antilengket. Jangan menggunakan peralatan dapur berbahan logam atau bahan pembersih abrasif untuk membersihkannya karena dapat merusak lapisan antilengketnya.
  • Jika sisa makanan menempel di bagian bawah pan, rendam pan dengan air panas dan detergen, lalu biarkan selama 5–10 menit. Sisa makanan tersebut akan terangkat sehingga pan lebih mudah dibersihkan. Pastikan Anda menggunakan cairan pembersih yang dapat menghilangkan lemak.

Catatan:

  • Jika terdapat sisa lemak di pan atau keranjang yang susah dibersihkan dengan cairan pembersih, gunakan cairan pembersih yang lebih kuat. Ikuti petunjuk pada kemasan.
  • Pan, keranjang, atau tatakan penggorengan Airfryer Philips Anda aman digunakan di mesin cuci piring.
Play Pause

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk membersihkan bagian dalam/elemen pemanas airfryer Anda:

  1. Cabut steker Airfryer Philips Anda dan pastikan alat sudah benar-benar dingin.
  2. Keluarkan keranjang dan pan.
  3. Agar alat tidak tergores, siapkan kain lembut di atas permukaan yang rata, lalu letakkan alat secara terbalik di atasnya untuk mengakses elemen pemanas.
  4. Gunakan spons lembut dengan air panas untuk membersihkan bagian dalam dan elemen pemanas alat.
  5. Jika perlu, bersihkan sisa makanan yang menempel pada elemen pemanas menggunakan bulu sikat lembut hingga sedang. Jangan menggunakan sikat kawat atau bulu sikat keras karena dapat merusak lapisan elemen pemanas.
  6. Setelah membersihkan Airfryer Philips Anda, letakkan kembali alat pada posisi tegak, lalu nyalakan dan biarkan alat beroperasi selama beberapa menit dalam keadaan kosong. Sisa makanan yang tidak dapat dibersihkan akan jatuh ke dalam pan.

Catatan: Area di belakang elemen pemanas dapat dijangkau dengan sikat fleksibel.
Catatan: Pan dan keranjang Airfryer Philips Anda aman digunakan di mesin cuci piring.

Airfryer Philips Anda mungkin memiliki jendela pada pan atau di bagian depan atas alat (lihat gambar di bawah). Tergantung model yang Anda miliki, ikuti langkah-langkah di bawah untuk membersihkan jendela airfryer Anda.

Jendela terdapat pada pan
Dalam hal ini, cukup gunakan mesin pencuci piring atau cuci secara manual menggunakan spons lembut dan cairan pencuci piring biasa.

Jendela terdapat di bagian depan atas alat

  1. Cabut steker Airfryer Philips Anda dan pastikan alat sudah benar-benar dingin.
  2. Keluarkan keranjang dan pan.
  3. Agar tidak tergores, siapkan kain lembut di atas permukaan yang rata, lalu letakkan alat secara terbalik di atasnya untuk mengakses jendela.
  4. Gunakan spons lembut dengan air panas untuk membersihkan jendela alat.
  5. Setelah membersihkan Airfryer Philips Anda, letakkan kembali alat pada posisi tegak, lalu nyalakan dan biarkan alat beroperasi selama beberapa menit dalam keadaan kosong.

Informasi di bawah hanya berlaku untuk model NA55x.

Airfryer NA55X Anda dilengkapi fungsi pembersihan dengan uap (khusus panci besar). Artinya, selain mencuci pan secara normal, Anda juga dapat menggunakan pembersihan dengan uap untuk memperoleh hasil pembersihan yang lebih baik.

  1. Pembersihan dengan uap akan membantu menghilangkan sisa minyak dan membersihkan pan besar secara menyeluruh. Program ini berlangsung selama 20 menit: 15 menit pembersihan dengan uap dan 5 menit pengeringan pan. Untuk menggunakan fungsi tersebut, ikuti langkah-langkah di bawah:
  2. Keluarkan tangki air dari alat.
  3. Isi tangki air hingga batas MAX.
  4. Kencangkan tutup pada tangki air untuk menghindari kebocoran.
  5. Tempatkan tangki air di alur bagian atas alat dan tekan untuk memastikannya terpasang dengan aman.
  6. Tekan tombol Nyala/Mati untuk menyalakan alat.
  7. Pilih pan besar.
  8. Tekan tombol Pembersihan dengan Uap untuk mulai membersihkan ruang bagian kanan. "Indikator waktu" di sisi kanan akan mulai berkedip.
  9. Tekan tombol Mulai/Jeda untuk memulai proses pembersihan. Indikator suhu dan waktu akan berhenti berkedip.
  10. Setelah 15 menit, alat akan terus berbunyi "bip" dan ikon pembersihan dengan uap akan berkedip hingga Anda mengeluarkan pan Hal ini menunjukkan bahwa proses pembersihan telah selesai dan akan dilanjutkan dengan proses pengeringan selama 5 menit.
  11. Keluarkan dan kosongkan pan.
  12. Bilas keranjang dan pan untuk membersihkan sisa minyak. Jika masih ada sisa minyak di dalam pan dan keranjang, bersihkan dengan air sabun atau detergen menggunakan spons, lalu bilas lagi.
  13. Seka sisa minyak di sekitar area pemanas dengan lap atau tisu dapur. Ketika menggunakan fungsi menggoreng tanpa minyak atau mengukus & menggoreng tanpa minyak, minyak akan menumpuk di sekitar area pemanas. Pembersihan dengan uap dan pengelapan secara teratur akan menjaga bagian dalam atas alat tetap bersih.
  14. Masukkan kembali pan ke dalam alat untuk memulai mode pengeringan secara otomatis.
  15. Setelah 5 menit, Anda akan mendengar bunyi "bip" yang menandakan bahwa program pengeringan telah selesai.

 

Tip: Sebelum digunakan pertama kali atau jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, sebaiknya gunakan fungsi "Pembersihan dengan uap" untuk membersihkan saluran air dan ruang bagian kanan secara menyeluruh.

 

Catatan: Saat memulai program pembersihan dengan uap atau pembersihan kerak, uap dalam jumlah banyak mungkin akan dihasilkan di bagian belakang alat. Jika alat Anda berada di dekat dinding, Anda akan melihat adanya pengembunan.

Sebelum memulai kedua program tersebut, harap pastikan:

  • Lubang keluar udara tidak menghadap langsung ke stopkontak.
  • Tidak ada peralatan dapur lain yang diletakkan di samping alat.
  • Alat diletakkan dengan jarak 20 cm dari dinding untuk meminimalkan terjadinya pengembunan pada dinding.
Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Contact Philips

Kami selalu siap membantu Anda

Looking for something else?

Discover all Philips Support options

Support Homepage
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.