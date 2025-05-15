Informasi di bawah hanya berlaku untuk model NA55x.

Airfryer NA55X Anda dilengkapi fungsi pembersihan dengan uap (khusus panci besar). Artinya, selain mencuci pan secara normal, Anda juga dapat menggunakan pembersihan dengan uap untuk memperoleh hasil pembersihan yang lebih baik.

Pembersihan dengan uap akan membantu menghilangkan sisa minyak dan membersihkan pan besar secara menyeluruh. Program ini berlangsung selama 20 menit: 15 menit pembersihan dengan uap dan 5 menit pengeringan pan. Untuk menggunakan fungsi tersebut, ikuti langkah-langkah di bawah: Keluarkan tangki air dari alat. Isi tangki air hingga batas MAX. Kencangkan tutup pada tangki air untuk menghindari kebocoran. Tempatkan tangki air di alur bagian atas alat dan tekan untuk memastikannya terpasang dengan aman. Tekan tombol Nyala/Mati untuk menyalakan alat. Pilih pan besar. Tekan tombol Pembersihan dengan Uap untuk mulai membersihkan ruang bagian kanan. "Indikator waktu" di sisi kanan akan mulai berkedip. Tekan tombol Mulai/Jeda untuk memulai proses pembersihan. Indikator suhu dan waktu akan berhenti berkedip. Setelah 15 menit, alat akan terus berbunyi "bip" dan ikon pembersihan dengan uap akan berkedip hingga Anda mengeluarkan pan Hal ini menunjukkan bahwa proses pembersihan telah selesai dan akan dilanjutkan dengan proses pengeringan selama 5 menit. Keluarkan dan kosongkan pan. Bilas keranjang dan pan untuk membersihkan sisa minyak. Jika masih ada sisa minyak di dalam pan dan keranjang, bersihkan dengan air sabun atau detergen menggunakan spons, lalu bilas lagi. Seka sisa minyak di sekitar area pemanas dengan lap atau tisu dapur. Ketika menggunakan fungsi menggoreng tanpa minyak atau mengukus & menggoreng tanpa minyak, minyak akan menumpuk di sekitar area pemanas. Pembersihan dengan uap dan pengelapan secara teratur akan menjaga bagian dalam atas alat tetap bersih. Masukkan kembali pan ke dalam alat untuk memulai mode pengeringan secara otomatis. Setelah 5 menit, Anda akan mendengar bunyi "bip" yang menandakan bahwa program pengeringan telah selesai.

Tip: Sebelum digunakan pertama kali atau jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, sebaiknya gunakan fungsi "Pembersihan dengan uap" untuk membersihkan saluran air dan ruang bagian kanan secara menyeluruh.

Catatan: Saat memulai program pembersihan dengan uap atau pembersihan kerak, uap dalam jumlah banyak mungkin akan dihasilkan di bagian belakang alat. Jika alat Anda berada di dekat dinding, Anda akan melihat adanya pengembunan.

Sebelum memulai kedua program tersebut, harap pastikan: