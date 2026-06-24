Bagaimana cara membersihkan filter Penyedot Debu Philips?
Diterbitkan di 24 June 2026
Jika Anda ingin mengetahui cara membersihkan filter Penyedot Debu Philips, temukan jawabannya di baris berikut.
Jika Penyedot Debu Philips Anda memiliki kantung, maka perhatikan tips membersihkan filter berikut ini:
• Filter pelindung motor: Filter pelindung motor terletak di belakang kantung debu. Jika penahan kantung debu dilepas bersama dengan kantung debu, maka filter pelindung motor akan langsung terlihat. Filter ini perlu diganti sekali setahun. Filter tersebut tidak boleh dicuci.
• Filter lubang keluaran udara: Filter lubang keluaran udara terletak di bagian belakang (atau di bagian bawah) Penyedot Debu Philips Anda, di belakang kisi yang bisa dilepas. Filter ini perlu diganti sekali setahun. Filter tersebut tidak boleh dicuci.
Jika Penyedot Philips Anda tidak dilengkapi kantung, baca cara membersihkan filter pelindung motor di sini: Filter pelindung motor biasanya terletak di dalam atau di belakang wadah debu. Silakan periksa gambar di bawah ini untuk beberapa contoh.
Filter ini terdiri dari dua bagian yang berbeda: A) Bagian berlipat (disebut HEPA/EPA atau filter alergi) dan B) Bagian busa: A) bagian berlipat (EPA/EPA atau filter alergi) tidak bisa dicuci. Anda dapat membersihkannya dengan menepuk-nepuknya di atas tempat sampah atau menyikatnya. B) Bagian busa dapat dicuci dengan air. Bagian busa harus benar-benar kering sebelum dipasang kembali di penyedot debu.
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Jika penyedot debu Philips Anda berjenis SpeedPro Max, baca cara membersihkan filter pelindung motor di sini: Filter pelindung motor terletak di bawah wadah debu. Silakan periksa gambar di bawah ini untuk beberapa contoh.
Filter ini terdiri dari dua bagian yang berbeda: A) filter biasa dan B) filter busa. A) Filter biasa tidak bisa dicuci. Anda dapat membersihkannya dengan menepuk-nepuknya di atas tempat sampah. B) Bagian busa dapat dicuci dengan air. Bagian busa harus benar-benar kering sebelum dipasang kembali di penyedot debu