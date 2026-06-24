Jika Penyedot Debu Philips Anda memiliki kantung, maka perhatikan tips membersihkan filter berikut ini:

• Filter pelindung motor:

Filter pelindung motor terletak di belakang kantung debu. Jika penahan kantung debu dilepas bersama dengan kantung debu, maka filter pelindung motor akan langsung terlihat.

Filter ini perlu diganti sekali setahun. Filter tersebut tidak boleh dicuci.

• Filter lubang keluaran udara:

Filter lubang keluaran udara terletak di bagian belakang (atau di bagian bawah) Penyedot Debu Philips Anda, di belakang kisi yang bisa dilepas.

Filter ini perlu diganti sekali setahun. Filter tersebut tidak boleh dicuci.